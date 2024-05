Here Comes A New Challengersom forteller historien om Street Fighter-serien, er nå tilgjengelig på Prime Video

Oliver Harpers dokumentarfilm "Here Comes A New Challenger", som tar for seg hele Street Fighter-serien fra starten og frem til i dag, kommer i dag på Prime Video- og Hoopla-plattformene.

Dessverre er dette ikke en global utgivelse, ettersom tilgangen til dokumentaren på Amazons strømmetjeneste foreløpig bare er bekreftet i Storbritannia, mens andre territorier fortsatt ikke har tilgang.

Here Comes A New Challenger er et emosjonelt tilbakeblikk på et helt liv med karakterer, spillere og felles opplevelser rundt tidenes mest berømte kampspill, og du kan lese anmeldelsen som våre kolleger dedikerte til den for noen måneder siden, før den treffer skjermene våre.