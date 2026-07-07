Here er alle nye tilskudd til Game Pass i første halvdel av juli

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Mens vi venter på at støvet skal legge seg etter gårsdagens Xbox-sensasjon, har Microsoft, som vanlig, kunngjort hvilke spill som kommer til Game Pass i første halvdel av juli. Siden det er sommer og det er få nye utgivelser, er kanskje ikke utvalget fullt så spektakulært som vi er vant til, men det er likevel et par interessante titler å glede seg over.

Følgende spill vil snart bli lagt til i Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Premium) i løpet av de neste dagene:



Winds of Arcana: Ruination (sky, konsoll, håndholdt og PC) – i dag



Gears of War: Reloaded (sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 9. juli**



Tamashika (sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 9. juli



Ascend to Zero (sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 13. juli*



PBA Pro Bowling 2026 (sky, Xbox Series S/X og PC) – 14. juli



Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 15. juli**



Mavrix av Matt Jones (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 16. juli



FixForce (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 17. juli



Fogpiercer (PC) – 17. juli*



The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 21. juli



Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Xbox og PC) – 21. juli



Som vanlig er det også ekstra innhold, for eksempel fordeler, som kan lastes ned gratis, og første halvdel av juli er intet unntak, med Locke til League of Legends og «spesielle belønninger i spillet» til Wuthering Waves, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Følgende titler blir fjernet fra tjenesten 15. juli, men som vanlig får du rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du ønsker å beholde noen av dem :