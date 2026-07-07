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Here er alle nye tilskudd til Game Pass i første halvdel av juli

Denne gangen får vi mange noe mindre titler, noe som skyldes den årlige sommertørken.

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Persona 4 Revival - Microsoft Xbox Series X - RPG

Persona 4 Revival - Microsoft Xbox Series X - RPG

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646.00 NOK
109.00 NOK
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Mens vi venter på at støvet skal legge seg etter gårsdagens Xbox-sensasjon, har Microsoft, som vanlig, kunngjort hvilke spill som kommer til Game Pass i første halvdel av juli. Siden det er sommer og det er få nye utgivelser, er kanskje ikke utvalget fullt så spektakulært som vi er vant til, men det er likevel et par interessante titler å glede seg over.

Følgende spill vil snart bli lagt til i Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Premium) i løpet av de neste dagene:


  • Winds of Arcana: Ruination (sky, konsoll, håndholdt og PC) – i dag

  • Gears of War: Reloaded (sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 9. juli**

  • Tamashika (sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 9. juli

  • Ascend to Zero (sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 13. juli*

  • PBA Pro Bowling 2026 (sky, Xbox Series S/X og PC) – 14. juli

  • Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 15. juli**

  • Mavrix av Matt Jones (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 16. juli

  • FixForce (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 17. juli

  • Fogpiercer (PC) – 17. juli*

  • The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 21. juli

  • Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Xbox og PC) – 21. juli

Som vanlig er det også ekstra innhold, for eksempel fordeler, som kan lastes ned gratis, og første halvdel av juli er intet unntak, med Locke til League of Legends og «spesielle belønninger i spillet» til Wuthering Waves, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Here er alle nye tilskudd til Game Pass i første halvdel av juli

Følgende titler blir fjernet fra tjenesten 15. juli, men som vanlig får du rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du ønsker å beholde noen av dem :


  • Dungeons of Hinterberg (Cloud, Xbox og PC)

  • EA Sports Football Club 24 (Cloud, Xbox og PC)

  • Stellaris (Cloud, Xbox og PC)

  • Golf With Your Friends (Cloud, Xbox og PC)

  • Minami Lane (Cloud, Xbox og PC)

  • Powerwash Simulator (sky, Xbox og PC)

  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Xbox og PC)

  • Splitgate: Arena Reloaded (Sky, Xbox og PC)

  • Super Fantasy Kingdom (PC)

  • Techtonica (Game Preview) (Cloud, Xbox og PC)



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