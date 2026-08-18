Here er de 27 beste mannlige og kvinnelige spillerne i EA Sports FC 27

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Selv om EA ennå ikke har bekreftet den fullstendige listen over spillerrangeringer for « EA Sports FC 27, med lanseringen som nærmer seg for hver dag og er satt til 25. september, er nå de best rangerte mannlige og kvinnelige spillerne blitt avslørt. Totalt er 27 spillere fra hver kategori bekreftet, og som man kunne forvente, er dette noen av de største og mest ikoniske navnene i moderne fotball.

Når det gjelder den fullstendige listen og rangeringen av hver spiller, kan du se denne informasjonen nedenfor.

De beste mannlige spillerne i « EA Sports FC 27:



Kylian Mbappé – 91

Erling Haaland – 91

Rodri – 90

Ousmane Dembélé – 90

Vitinha – 90

Harry Kane – 90

Michael Olise – 90

Pedri – 90

Lamine Yamal – 90

Thibaut Courtois – 90

Jude Bellingham – 90

Gabriel – 89

Gianluigi Donnarumma – 89

Bruno Fernandes – 89

Khvicha Kvaratskhelia – 89

Nuno Mendes – 89

Willian Pacho – 89

Lionel Messi – 89

Vinicius Junior – 89

Jan Oblak – 88

Declan Rice – 88

William Saliba – 88

Virgil van Dijk – 88

Achraf Hakimi – 88

João Neves – 88

Joshua Kimmich – 88

Luis Diaz – 88



De beste spillerne i kvinnenes « EA Sports FC 27: