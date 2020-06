Hereditary-regissørens neste film blir fire timer lang

Du ser på Annonser

Skrekkfilmen Hereditary fra 2018 anses av flere som en av de mest uhyggelige filmene som noensinne har blitt laget. Regissøren bak filmen er Ari Aster, som raskt ble kjent innenfor skrekksjangeren med sine filmer. Men han har også et annet kjennetegn, og det er å lage lange filmer, da både Hereditary og hans seneste film Midsommar strekker seg over mer enn to timer.

Men tydeligvis er ikke to timer nok for regissøren. For øyeblikket jobber Aster på en ny film, som angivelig er en "nightmare comedy", og til UC Santa Barbara A.S Program Board forteller han at denne filmen vil vare minst fire timer:

"All I know is that it's gonna be four hours long, over 17 [years of age]."

Liker du filmene til Ari Aster?