Herrenes ishockeyprogram i vinter-OL denne uken: fra sluttspill til gullmedalje
Canada og USA topper rankingen før sluttspillet og utslagsrundene i vinter-OL.
En av de mest fulgte idrettene under vinter-OL, ishockey for menn, er i ferd med å starte sluttspillet, etter den innledende runden som avgjør rekkefølgen og inndelingen i utslagsrundene.
De store favorittene Canada og USA, de eneste ubeseirede lagene etter de tre kampene i gruppespillet, topper rangeringen. Slovakia og Finland er også seedet, noe som betyr at de er sikret en plass i kvartfinalene og går glipp av kvalifiseringssluttspillet, som spilles i morgen tirsdag 17. februar.
Her er alle kampene i ishockey for menn du kan se denne uken, i den siste uken av de olympiske vinterlekene :
Tirsdag 17. februar: Kvalifiseringssluttspill
- Tyskland mot Frankrike: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Sveits mot Italia: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Tsjekkia mot Danmark: 16:40 CET, 15:410 GMT
- Sverige mot Latvia: 21:10 CET, 20:10 GMT
Onsdag 18. februar Kvartfinaler
- Vinneren (GER / FRA) mot Slovakia: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Vinneren (CZE / DEN) mot Canada: 16:40 CET, 15:410 GMT
- Vinner (SUI / ITA) mot Finland: 18:10 CET, 17:10 GMT
- Vinner (SWE / LAT) mot USA: 21:10 CET, 20:10 GMT
Fredag 20. februar Semifinaler
- Semifinale 1: 16:40 CET, 15:410 GMT
- Semifinale 2: 21:10 CET, 20:10 GMT
Lørdag 21. februar
- Bronsemedaljekamp: 20:40 CET, 19:40 GMT
Søndag 22. februar
- Gullmedaljekamp: 14:10 CETM 13:10 GMT