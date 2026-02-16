Gamereactor

Herrenes ishockeyprogram i vinter-OL denne uken: fra sluttspill til gullmedalje

Canada og USA topper rankingen før sluttspillet og utslagsrundene i vinter-OL.

En av de mest fulgte idrettene under vinter-OL, ishockey for menn, er i ferd med å starte sluttspillet, etter den innledende runden som avgjør rekkefølgen og inndelingen i utslagsrundene.

De store favorittene Canada og USA, de eneste ubeseirede lagene etter de tre kampene i gruppespillet, topper rangeringen. Slovakia og Finland er også seedet, noe som betyr at de er sikret en plass i kvartfinalene og går glipp av kvalifiseringssluttspillet, som spilles i morgen tirsdag 17. februar.

Her er alle kampene i ishockey for menn du kan se denne uken, i den siste uken av de olympiske vinterlekene :

Tirsdag 17. februar: Kvalifiseringssluttspill



  • Tyskland mot Frankrike: 12:10 CET, 11:10 GMT

  • Sveits mot Italia: 12:10 CET, 11:10 GMT

  • Tsjekkia mot Danmark: 16:40 CET, 15:410 GMT

  • Sverige mot Latvia: 21:10 CET, 20:10 GMT

Onsdag 18. februar Kvartfinaler



  • Vinneren (GER / FRA) mot Slovakia: 12:10 CET, 11:10 GMT

  • Vinneren (CZE / DEN) mot Canada: 16:40 CET, 15:410 GMT

  • Vinner (SUI / ITA) mot Finland: 18:10 CET, 17:10 GMT

  • Vinner (SWE / LAT) mot USA: 21:10 CET, 20:10 GMT

Fredag 20. februar Semifinaler



  • Semifinale 1: 16:40 CET, 15:410 GMT

  • Semifinale 2: 21:10 CET, 20:10 GMT

Lørdag 21. februar



  • Bronsemedaljekamp: 20:40 CET, 19:40 GMT

Søndag 22. februar



  • Gullmedaljekamp: 14:10 CETM 13:10 GMT

