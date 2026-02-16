Herrenes ishockeyprogram i vinter-OL denne uken: fra sluttspill til gullmedalje

HQ

En av de mest fulgte idrettene under vinter-OL, ishockey for menn, er i ferd med å starte sluttspillet, etter den innledende runden som avgjør rekkefølgen og inndelingen i utslagsrundene.

De store favorittene Canada og USA, de eneste ubeseirede lagene etter de tre kampene i gruppespillet, topper rangeringen. Slovakia og Finland er også seedet, noe som betyr at de er sikret en plass i kvartfinalene og går glipp av kvalifiseringssluttspillet, som spilles i morgen tirsdag 17. februar.

Her er alle kampene i ishockey for menn du kan se denne uken, i den siste uken av de olympiske vinterlekene :

Tirsdag 17. februar: Kvalifiseringssluttspill



Tyskland mot Frankrike: 12:10 CET, 11:10 GMT



Sveits mot Italia: 12:10 CET, 11:10 GMT



Tsjekkia mot Danmark: 16:40 CET, 15:410 GMT



Sverige mot Latvia: 21:10 CET, 20:10 GMT



Onsdag 18. februar Kvartfinaler



Vinneren (GER / FRA) mot Slovakia: 12:10 CET, 11:10 GMT



Vinneren (CZE / DEN) mot Canada: 16:40 CET, 15:410 GMT



Vinner (SUI / ITA) mot Finland: 18:10 CET, 17:10 GMT



Vinner (SWE / LAT) mot USA: 21:10 CET, 20:10 GMT



Fredag 20. februar Semifinaler



Semifinale 1: 16:40 CET, 15:410 GMT



Semifinale 2: 21:10 CET, 20:10 GMT



Lørdag 21. februar



Bronsemedaljekamp: 20:40 CET, 19:40 GMT



Søndag 22. februar



Gullmedaljekamp: 14:10 CETM 13:10 GMT

