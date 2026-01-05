Hertugen av Marlborough møter i retten etter anklager om kvelning av sin kone

HQ

Hertugen av Marlborough har møtt i retten og signalisert at han nekter straffskyld for flere anklager om forsettlig kvelning av sin fraseparerte kone.

Charles James Spencer-Churchill (70) er anklaget for tre separate hendelser med Edla Marlborough (57), som skal ha funnet sted mellom november 2022 og januar 2024. Aktorene fortalte High Wycombe magistrates court at hendelsene fulgte etter krangler og inkluderte fysiske overgrep der hertugen skal ha plassert hendene rundt halsen til sin kone.

Blenheim Palace i Oxfordshire // Shutterstock

Den første anklagen gjelder november 2022, da retten ble fortalt at Spencer-Churchill slo Edla Marlborough flere ganger under en krangel i hagen deres, før han tok kvelertak på henne. Ytterligere anklager stammer fra hendelser i april 2023 og januar 2024, inkludert påstander om at hun ble overfalt i et vaskerom og senere dyttet ned i en seng og kvalt.

Da hertugen møtte på tiltalebenken mandag, bekreftet han navn og fødselsdato og oppga Blenheim Palace i Oxfordshire som sin adresse. Han erklærte seg ikke skyldig i alle tre tiltalepunktene og ble innvilget betinget kausjon i forkant av en ny høring i Oxford Crown Court den 5. februar, hvor de formelle påstandene vil bli lagt frem.

Spencer-Churchill, som arvet tittelen i 2014, giftet seg med Edla i 2002, og paret ble separert i fjor. Blenheim Palace, familiens forfedres hjem og fødested for Winston Churchill, eies av en veldedighetsstiftelse og ikke av hertugen personlig.