Hexxen: Hunters: En brettspilladapsjon med stort potensial

Det vil kanskje overraske mange at Hexxen er et svært populært brettspill. Grunnen til at du sannsynligvis aldri har hørt om Hexxen før, er at suksessen for det meste er å finne i Tyskland, noe jeg fikk vite da jeg møtte utvikleren Ulisses Spiele Digital under mitt opphold i Köln på Gamescom 2023. Når det gjelder hvorfor jeg satte meg ned med denne utvikleren, er det fordi selskapet er godt i gang med å lage en videospilltilpasning av Hexxen, en tittel som ganske enkelt er kjent som Hexxen: Hunters.

HQ

Dette spillet foregår i det samme alternative 1700-tallet som brettspillet, der en samling dyktige mennesker, kjent som Hunters, har fått i oppgave å beskytte verden mot helvetes krefter. I spillet må du bygge opp og utvikle et team av Hunters og deretter lede dem mens de hjelper til med å beskytte sivilbefolkningen og vandrer dypt inn i Schwarzwald i den hensikt å stenge portalen til helvete som har åpnet seg i skogsområdet.

Når det gjelder hvordan spillet tilbys, er det faktisk delt inn i to hovedstiler. Det er oppdragsformatet som dreier seg om å vandre rundt på et nivå og fullføre et oppdrag, og så er det også hendelsene som utspiller seg i den hub-lignende byen du kaller hovedkvarteret. Jeg skal komme nærmere inn på kampene om et øyeblikk, men byens knutepunkt fungerer som et sted der du kan forbedre teamet ditt, men også forbedre fasilitetene som byen tilbyr, slik at du kan låse opp enda bedre oppgraderinger og så videre.

Når det gjelder oppdragene og kampene, sies det at oppdragene i seg selv varer rundt 25-30 minutter, og at spillerne blir sendt til nivåer som de kan utforske og utføre flere sideoppdrag, i tillegg til å følge en hovedfortelling som er knyttet til historien. Det er totalt åtte Hunters tilgjengelig, men hvert oppdrag lar deg ta fire Hunters om gangen, og hver av dem har sine egne evner og spillestil.

Kampene er sanntidsstrategi, og om noe minner det meg om Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Hver figur har et bestemt område de kan bevege seg fritt i, og deretter et visst antall handlingspoeng de kan bruke til å utføre angrep eller bruke evner. Det er et system som er langt mindre rigid enn i et RTS, men det har likevel massevis av strategisk dybde, ettersom du må ta hensyn til fiendens bevegelser i runden din, da det kan være katastrofalt å ha en healer eller svakere spellcaster som Hunter som blir stående ubeskyttet og åpen for angrep. Evnene som Hunter kan bruke, er også knyttet til magisystemet i spillet, og i motsetning til andre strategititler der du må være konservativ med hvordan du bruker denne ressursen, tilbakestilles den i Hexxen: Hunters etter hvert slag, noe som betyr at du kan kaste og bruke magi uten bekymringer.

Jeg fikk bare en forsmak på ett oppdrag, men i det oppdraget fikk jeg se flere kamper - inkludert en med en mektig fiende på bossnivå som tilførte nye spillmekanikker og elementer til ligningen - og også litt utforskning, som inkluderte å møte en nesten død eventyrer på veien som ba meg om å hjelpe ham med et oppdrag som et siste ønske. Dette tok spilleren bort fra allfarvei og kjernemålet, men lovet ekstra bytte og utstyr som var perfekt for å forbedre karakterene dine.

Selve fortellingen er heller ikke rigid. I løpet av historien vil du få en rekke muligheter til å ta avgjørelser som vil påvirke historien på viktige måter. Dette kan være noe så stort som å bestemme seg for å utrydde eller slå seg sammen med en demonisk kult, og valget du tar vil ha en effekt på byen og menneskene som bor i den, og også på gruppedynamikken og hvordan Hunters fungerer som en enhet. Denne narrative retningen er valgt fordi Hexxen: Hunters er laget for å være en tilpasning av brettspillet Hexxen og ikke en 1:1-oversettelse, noe som betyr at du får valgmulighetene fra brettspillet uten at det blir for rigid.

Som om det ikke allerede var nok å holde styr på i dette spillet, legger dommedagsklokke-systemet ytterligere bensin på bålet. Gjennom hele spillet og historien vil det være en klokke som tikker, og hvis den går hele veien rundt og når 13, er spillet over. Du må fullføre oppgaver og jobbe for å senke denne klokken for å hindre Lucifers invasjon av verden, og dette vil være knyttet til de narrative hendelsene og andre viktige aktiviteter.

Selv om jeg bare fikk se en rudimentær versjon av Hexxen: Hunters, var det tydelig for meg at det har potensial som et strategi-rollespill. Sanntidshandlingen og progresjonselementene ser ut til å fungere hånd i hånd, og de narrative alternativene og dybden ser også ut til å tilføre mye. Spillet lover rundt 40 oppdrag og skal debutere i 2024, og utvikleren har til og med antydet at hvis det blir godt mottatt, vil det bli støttet med ytterligere innhold fra bordspillets mange utvidelser, så fremtiden ser lys ut for denne tittelen.