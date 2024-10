Hi-Fi Rush 2 blir en realitet når Krafton kjøper IP-rettighetene fra Microsoft

HQ

Hi-Fi Rush 2 vil sannsynligvis gå videre hos Krafton, etter oppkjøpet av det tidligere ZeniMax-studioet i august i fjor. Faktisk en Nintendo Switch-versjon for Hi-Fi Rush og noe DLC for den tidligere Microsoft-eksklusive kan også være i arbeid (det er det studioet ønsker å gjøre, i det minste når IP-eierskapet er løst).

Det er ifølge Maria Park, leder for bedriftsutvikling i Krafton, i et intervju for GamesIndustry.biz, Hi-Fi Rush 2 hadde en seks måneders bygging da den koreanske utgiveren, bedre kjent for PUBG Battlegrounds, hoppet inn for å skaffe seg studioet og Hi-Fi Rush IP fra Microsoft.

"Jeg tror bygget vi så på var omtrent seks måneder gammelt da vi gikk for å møte dem. For øyeblikket, fordi IP-oppkjøpet pågår, har det vært på vent fordi alle relaterte eiendeler og verktøy vil bli overført til Krafton fra Microsoft. Men ja, vi kommer helt sikkert til å fortsette å jobbe med det."

Selv om vi nettopp sa at Krafton kjøper Tango, er det ikke helt det som skjedde. Studioet ble riktignok lagt ned, men Krafton ansatte nesten alle tilbake, "som en migrasjon til Krafton fra ZeniMax. Så det var ikke en anskaffelseskostnad på forhånd i forbindelse med teamoverføringen."

Tango hadde rundt 90 ansatte da de ble lagt ned og fikk sparken. Rundt 70-80 av dem ble med over til Krafton, ettersom noen av dem hadde funnet seg nye jobber. De nøkkelstillingene som ble ledige, ble raskt besatt av Krafton, så det vil fortsatt være et 90-100 personer stort studio.

Det Krafton kjøpte (eller er/var i ferd med å kjøpe, da dette intervjuet ble gjennomført i slutten av august) er Hi-Fi Rush IP fra Microsoft. Inntil det er ordnet, er arbeidet med Hi-Fi Rush 2, DLC eller en potensiell Switch-versjon satt på vent, men intensjonen om å fortsette med serien er klar.