Hi-Fi Rush 2 kan være mer åpent og føles mer synkronisert

Hi-Fi Rush 2 har ikke blitt offisielt annonsert, men vi vet at det er under arbeid hos Tango Gameworks. Eller i det minste var det før studioet ble stengt av Microsoft i mai 2024.

Men i august kunngjorde PUBG Battlegrounds-utgiveren Krafton at de kjøpte studioet, eller bedre sagt, de ansatte mer enn 70% av sine ansatte, samt Hi-Fi Rush IP fra Microsoft.

Maria Park, leder for bedriftsutvikling, sa i et intervju med GamesIndustry.biz at oppfølgeren, som hadde en seks måneders byggeperiode på Tango før nedleggelsen, vil fortsette utviklingen når de sikrer IP-rettighetene fra Microsoft, noe de er sikre på at vil skje.

"De vil sørge for at det overgår forventningene til de eksisterende fansen. For eksempel var noen av tilbakemeldingene på Hi-Fi Rush at noen følte at det bare gikk gjennom fabrikker, så nå ønsker de å gi en mer åpen opplevelse", sier hun.

"Jeg tror ikke det kommer til å bli en helt åpen verden, men et mer dynamisk miljø du spiller i. Dessuten vil de bruke mer avansert teknologi på rytmehandlingen, slik at den føles mer synkronisert."

Så så lenge Krafton kjøper Hi-Fi Rush IP, vil spillet fortsette sin utvikling. Det kan ta en stund, ettersom hun sa at de også vurderer en Switch-versjon og DLC for det første spillet. "De ønsker ikke å forhaste oppfølgeren, men ta seg den nødvendige tiden til å finpusse spillet og komme opp med en annerledes opplevelse".