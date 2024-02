Hi-Fi Rush kommer til PlayStation 5 i mars

HQ

Oppdatering: Bethesda har faktisk sluppet traileren for tidlig og har gjemt den igjen. Informasjonen er imidlertid legitim, og spillet vil bli utgitt på PS5 på den oppgitte datoen.

[Original]

Bare et par timer etter at Nintendo bekreftet at Grounded og Pentiment snart kommer til Nintendo Switch, har Sony bestemt seg for å følge etter og kunngjøre at de åpner dørene for det første Xbox Game Studios-eksklusive spillet på PS5 om mindre enn en måned. Hi-Fi Rush, suksessen fra Tango Gameworks, kommer til Sonys konsoll 18. mars.

Det er godt mulig at denne kunngjøringen kommer litt før Microsoft og Sonys tidligere avtalte planer, ettersom bare traileren vises på Bethesda Latin America-kanalen for øyeblikket :

Men det får oss også til å mistenke (med tanke på at vi er tre av tre på de fire Xbox multiplatform first party hits) at det ikke vil ta altfor lang tid før Rare kunngjør at Sea of Thieves også vil komme på PS5 (men dessverre ikke på Switch).