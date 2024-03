Hi-Fi Rush lanseres på PS5 i dag

HQ

Et av de beste Microsoft-eksklusive spillene fra 2023 har endelig funnet veien over det store skillet og inn på PS5 når Hi-Fi Rush offisielt lanseres på Sonys plattform.

Hi-Fi Rush kommer fra Tango Gameworks, et studio som er mest kjent for sine skrekkutgivelser, og er et rytmisk actionspill som klarte å sjarmere mange da det ble skyggelansert tidlig i fjor. I anmeldelsen vår berømmet vi lydsporet, grafikken og humoren.

For å feire lanseringen av spillet på PS5 har Tango Gameworks og utgiveren Bethesda Softworks nå sluppet en splitter ny trailer som gir oss et innblikk i spillet i sin helhet på PS5.

