Hidalgos Kickstarter-kampanje starter denne måneden, med tidenes mest elskverdige representasjonen av Don Quijote

I fjor, under vårt besøk på IndieDevDay, fikk vi muligheten til å lære om Hidalgo, et koselig kooperativt eventyrspill om den store spanske litterære figuren Don Quijote de la Mancha og hans trofaste væpner og venn Sancho Panza, fra skaperne i Infinite Thread Games. Og selv om studioets administrerende direktør, Juan Pablo Guzmán, på det tidspunktet hadde planlagt å lansere Kickstarter-kampanjen i 2024 og spillet i 2025, gikk ikke planene som planlagt.

Men ikke la det ødelegge humøret ditt, for nå har vi fått bekreftet at Kickstarter-kampanjen for å kickstarte Hidalgo vil begynne 25. mars 2025. Da får vi vite den endelige planen for utgivelsen av spillet og fordelene ved å støtte dette sjarmerende spillet, som vi nesten kan klassifisere som en hybrid mellom kunsten i The Plucky Squire og spillingen i It Takes Two.

Og hvis du gikk glipp av vår prat med Guzmán om spillet, dets påvirkninger og unike funksjoner, ikke gå glipp av intervjuet vårt nedenfor.