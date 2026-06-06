Hidden Folks 2 kommer til mobil og PC i 2027

Wholesome Games Showcase har servert tonnevis av nyheter om kommende indiespill, men sendingen hadde også et par triks i ermet når det gjelder verdenspremierer.

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På denne fronten dukket utvikleren Hidden Folks B.V. opp for å offisielt løfte gardinen på Hidden Folks 2, en svart-hvitt søkespilloppfølger som vil utvide opplevelsen som det originale spillet fra 2017 brakte til bordet.

Denne oppfølgeren vil by på nye håndtegnede, interaktive og miniatyrlandskap i en rekke ulike temaer, og vil be spillerne om å finne hemmeligheter, fullføre oppgaver og på andre måter nyte godt av "dumme vitser, flere munnlyder og ulike forbedringer av livskvaliteten."

Når det gjelder når Hidden Folks 2 kommer, tar spillet sikte på å lanseres på PC og mobil (iOS og Android) i 2027, og du kan se noen bilder av spillet nedenfor.