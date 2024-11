Hideaki Itsuno presenterer sin nye rolle som leder for Lightspeed Studios nye hovedkvarter i Japan

HQ

Mange ble overrasket i fjor sommer da Hideaki Itsuno, en Capcom-legende med en karriere som spenner over mer enn 30 år med utvikling av titler, forlot selskapet. Hans siste rolle var som regissør av Dragon's Dogma 2, og på den tiden var fremtiden hans usikker for spillere. Ikke for ham, ser det ut til.

Itsuno forberedte seg på å ta spranget til å lede det nye datterselskapet til Tencent-eide Lightspeed Studio i Japan. Datterselskapet, kalt Lightspeed Japan Studio, vil ha to kontorer i Japan, ett i Tokyo og ett i Osaka, hvorfra de vil utvikle AAA-actiontitler, den kreative spesialiteten.

Studioets nettsted har også startet en rekrutteringsprosess for talenter som er åpen for alle, på jakt etter alle slags utviklerprofiler som kan begynne å jobbe. Vi gleder oss til å se hva Itsuno og hans nye team har i vente for fremtiden.