Hideki Kamiya kan ikke forestille seg at Bayonetta-serien noen gang tar slutt

Etter at Bayonetta 2 debuterte på Wii U i 2014, tok det åtte år før vi endelig fikk en oppfølger i form av det utmerkede Bayonetta 3. Det kom derfor som en real overraskelse da PlatinumGames under The Game Awards forrige uke allerede avslørte et nytt spill satt til Bayonetta-universet; Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Det lanseres allerede i mars 2023, og ifølge seriens regissør Hideki Kamiya er dette bare begynnelsen.

I et nylig intervju med IGN ble Kamiya spurt om han kommer til å gi oss flere Bayonetta-eventyr i fremtiden, og han svarte:

"Personlig kan jeg ikke forestille meg at Bayonetta-serien noen gang tar slutt. Jeg vil lage en Bayonetta 4 og Bayonetta 5, og jeg har tenkt å presentere dem for selskapet. Vi snakker ofte internt om hvordan vi kan lage ni av dem. Jeg vil at folk som elsker Bayonetta-serien skal tro meg når jeg sier: "Jeg kommer ikke til å gjøre noe som vil forråde spillerne."

Selv om ni spill er meget optimistisk, er det hyggelig å høre at Kamiya og teamet er håpefulle for fremtiden, og med tanke på kvaliteten på tidligere titler kan vi nesten ikke vente med å få vite hva som kommer neste gang.