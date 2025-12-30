Hideki Kamiya at Nintendo Switch 2 ikke har en D-pad

HQ

En av de mest interessante japanske utviklerne er Hideki Kamiya, skaperen av Okami, Devil May Cry, Bayonetta og andre titler. Men han lager ikke bare unike spill. Han er også kjent som en svært frittalende herremann som ofte sier hva han mener, selv om det kan være kontroversielt.

Det er nettopp i denne retningen vi finner kommentarene hans i et 4Gamer-intervju, der han forklarer (oversatt av Stealth) hvorfor han ikke er helt glad i Switch 2:

"... av en eller annen grunn, i denne mangfoldets tidsalder, har produsenten selv hardnakket nektet å tilby muligheten til en "Joy-Con med en D-pad" siden Switch 1. Dette passet bare ikke inn i min spillestil, der jeg vanligvis spiller mens jeg ligger ned, så jeg har ikke noe annet valg enn å bruke Joy-Con når jeg spiller spill."

Dette tvang ham til å finne alternative løsninger, blant annet ved å modifisere et tredjeparts tilbehør:

"... på en eller annen måte klarte jeg meg. Jeg klarte å fortsette min daglige rutine med "ett Tetris 99 om dagen", men likevel, som en som fortsetter å legge ut lyssky ting på sosiale medier hver dag i skyggen helt i utkanten av spillindustrien, bestemte jeg meg for at jeg gradvis skulle gjøre Switch 2 til min vanlige maskinvare, og mens jeg skrev dette, Jeg kjøpte et nytt Cyber Gadget "minigrep med D-pad", som jeg bruker med Switch 1, og etter å ha pusset og modifisert det slik at det kunne festes til Switch 2, der knappelayouten er litt annerledes, kunne jeg lage min egen "D-pad Joy-Con 2", som endelig gjorde det mulig for meg å spille titler fra "Arcade Archives 2"."

Hva synes du? Burde JoyCon 2 ha en D-pad, eller er de fire knappene tilstrekkelige?