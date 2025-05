Hideki Kamiya: "Selvfølgelig vil jeg gjerne gjøre en nyinnspilling av Devil May Cry"

HQ

Det var en stor overraskelse under The Game Awards da det ble bekreftet at Hideki Kamiya (Viewtiful Joe, Bayonetta) hadde grunnlagt et nytt studio kalt Clovers, som han nå jobber med et nytt Okami.

Det er en slags lukket sirkel, ettersom Kamiya senere forlot Capcom og var med å grunnlegge PlatinumGames, som han nå har forlatt for å jobbe med Capcom igjen. Men i tillegg til Okami, er det noen andre serier han var med på å skape for Capcom som han kunne tenke seg å vende tilbake til, kanskje Devil May Cry?

Han kommenterer nå akkurat dette på YouTube-kanalen sin (takk VGC), og sier :

"Når det gjelder en Devil May Cry-remake, vil jeg selvfølgelig gjerne gjøre det. Jeg spiller vanligvis ikke mine egne spill på nytt etter utgivelsen, og Devil May Cry er ikke noe unntak. Men av og til ser jeg spillklipp og tenker: 'Ja, dette føles virkelig som et 24 år gammelt spilldesign.

"Med dagens teknologi og spilldesigntilnærming ville jeg selvfølgelig ønsket å lage det på nytt fra grunnen av. Hvis det noen gang skjer ... vel, jeg tenker ikke seriøst med mindre det virkelig skjer, så akkurat nå har jeg ikke noe i tankene. Men hvis tiden er inne, skal jeg finne på noe. Det er det jeg gjør!"

Og vi er sikre på at fansen ikke har noe imot det. Det er forresten ikke det eneste spillet han har lyst til å sette tennene i igjen, og avslutter :

"Så Capcom, overlat det til meg! Og la meg ta meg av Viewtiful Joe også!"