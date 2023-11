Hideki Kamiya ser for seg at Bayonetta vil fortsette uten ham

HQ

Tidligere i år kunngjorde Bayonetta-skaperen Hideki Kamiya at han forlot PlatinumGames. Mens vi venter på å se hva han skal finne på har mange fans bombardert utvikleren med spørsmål om fremtiden hans.

Heldigvis har Kamiya en YouTube-kanal der han har snakket om fremtidsplanene sine og svart på kommentarer fra fansen. På spørsmål om hvor han ser for seg Bayonetta i fremtiden, svarte han følgende:

"Bayonetta-serien skulle bestå av ni episoder, og jeg ønsket å utvide serien som en Bayonetta-saga, men det ser ut til at jeg må ta med meg hele sagaen i graven. Det er synd. Det er ikke som om jeg eier Bayonetta-IP-en, men jeg antar at de som gjør det sannsynligvis vil holde den gående."

Mange vil nok være bekymret for at Kamiya ikke vil være involvert i fremtidige spill, hvis de i det hele tatt skal fortsette. Vi kan ikke se for oss at Bayonetta vil dø helt ut, med tanke på de positive tilbakemeldingene det forrige spillet fikk og hvor mange eksemplarer serien har solgt totalt. Det kan heller ikke Kamiya selv, for i fjor sa han at han ikke kunne forestille seg at det skulle ta slutt. Men det kommer nok til å ta en stund før vi får se noe nytt fra serien.