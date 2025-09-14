Hideki Kamiya vil at Hideo Kojima skal lage et nytt spill som P.T.

HQ

Bayonetta- og Okami-skaperen Hideki Kamiya ønsker å se Hideo Kojimas Silent Hills -spill gjenopplivet. Hvis det viser seg å være umulig, vil han i det minste at videospillskaperen skal komme opp med noe lignende.

Kamiya går tilbake til en rekke tweets fra oktober i fjor og skriver "Hvis det er umulig å gjenopplive P.T., bør Kojima-san bare lage et nytt spill i samme stil."

Han la deretter til at hvis Kojima ikke var klar for oppgaven, ville han være villig til å prøve spillet selv. "Hvis Kojima-san ikke vil gjøre det, kan jeg kanskje prøve... Jeg er ikke en fan av skrekk, så det blir ikke skrekk ... dessuten har jeg ingen ideer uansett ..."

Vel, kanskje ikke, for Kamiya selv ser ikke ut til å ha noen formening om hvordan han vil lage et P.T.-lignende spill. Kamiyas tanker er vanlige på internett, og mange spillere er enige om at de skulle ønske at P.T. kunne ha blitt til noe mer. Om vi får se noe lignende igjen, kan bare tiden vise, men fraværet er fortsatt bemerket.