Hideki Kamiya vil ha en ikke-skremmende modus i Resident Evil-spill

Den legendariske videospillutvikleren Hideki Kamiya er kanskje i femtiårene, men han har ikke tid til å bli skremt. Skaperen av Bayonetta, Devil May Cry og regissøren av Resident Evil 2 er kjent for å ikke være noen fan av skrekkspill, noe som må gjøre det ganske trist når et spill blir så godt mottatt som Resident Evil Requiem.

I hans nye studio, Clovers, er det mange utviklere som liker å spille spillet, noe som bare fikk Kamiya til å kreve at spillene har en ikke-skremmende modus for folk som ikke vil sove med lyset på. I en video rapportert av TheGamer, sier Kamiya "Jeg har sagt i en evighet at de burde lage en ikke-skremmende modus."

Når han får høre at det ville ødelegge konseptet med et Resident Evil-spill, mumler Kamiya og sier "Hør her, jeg vil bare nyte gåtene. Gåtene og kampene. Jeg trenger ikke de skumle greiene."

Til tross for at Kamiya ikke likte de skumle greiene, virket han likevel ganske begeistret for Requiem. Han kommenterte at Leon "ikke er noen vårhare" lenger. Med tanke på at Kamiya hadde tilsyn med Leons første opptreden i Resident Evil 2, er det sannsynlig at det er litt av et full sirkel-øyeblikk å se ham nå i femtiårene, som fortsatt kjemper den gode kampen mot zombiehorder og merkelige vesener.