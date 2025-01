Hideo Kojima anbefaler klassisk film for tøffe tider

HQ

Hideo Kojima, hjernen bak ikoniske videospill som Metal Gear, har nok en gang tatt til sosiale medier for å dele en filmanbefaling. Denne gangen har den anerkjente skaperen oppfordret sine følgere til å se Papillon, en klassiker fra 1973 med Steve McQueen i hovedrollen. Ifølge Kojima har filmen hjulpet ham gjennom mange vanskelige øyeblikk i livet.

Det gripende fengselsdramaet, regissert av Franklin J. Schaffner, forteller historien om en mann som blir feilaktig dømt for mord og sendt til en brutal straffekoloni i Fransk Guyana. Kojima beskriver Papillon som en representasjon av den "ukuelige ånden" og en kraftig påminnelse om å aldri gi opp, selv i de vanskeligste tider. For spilldesigneren er det ikke bare en historie om overlevelse - det er et symbol på frihet og motstandskraft, akkurat som "fugl Føniks" som reiser seg fra asken.

Kojimas personlige forhold til filmen går lenger enn til historien, og han avslører at den har vært en kilde til inspirasjon når han har møtt øyeblikk av tvil. Hvis du er på jakt etter motivasjon eller et øyeblikk av flukt, oppfordrer Kojima deg til å se denne tidløse klassikeren. Har du noen gang funnet trøst i en film eller TV-serie i vanskelige tider?