Hideo Kojima bekrefter eksklusivt Xbox-spill

Lenge før ryktene om tittelen Overdose begynt å gå var det snakk om at Microsoft var i forhandlinger med Metal Gear- og Death Stranding-skaperen Hideo Kojima om å lage et spill for Xbox som skal ta nytte av selskapets imponerende Cloud-system, og i kveld kom endelig bekreftelsen.

Kjedelig var bekreftelsen nærmest alt vi fikk også, for da Kojima-san dukket opp i Xbox + Bethesda Showcase-sendingen sa han bare at det Xbox-eksklusive spillet vil utnytte Cloud-systemet for å skape noe vi aldri har sett før, men at det fortsatt er i en så tidlig fase at vi ikke kan få se noe enda.