Hideo Kojima bekreftet å bli med på Summer Game Fest

Den 6. juni er det endelig tid for å sparke i gang sesongen som har blitt kjent som ikke-E3, alle dagene der E3 normalt ville ha funnet sted, men til tross for fraværet av messen går alle pressekonferansene (inkludert den fullstappede Xbox Games Showcase og The PC Gaming Show der over 70 titler allerede er lovet) og lignende som vanlig.

Det nærmeste vi kommer et faktisk E3-show er Summer Game Fest, der Geoff Keighley vanligvis byr på en mengde kunngjøringer fra hele verden i et maskingeværtempo. Det pleier også å være høyprofilerte gjester, og nå er en ny bekreftet. Det er ingen ringere enn Hideo Kojima selv, som kunngjorde via Bluesky at han vil dukke opp som en "spesialgjest".

Vi vet ikke hva han kommer til å gjøre på scenen, men det er mest sannsynlig knyttet til Death Stranding 2: On the Beach, som slippes 26. juni. Han gjør imidlertid også OD på vegne av Microsoft, og det kan også være relatert til det - eller noe helt annet. Det eneste vi kan være sikre på er at vi offisielt er nysgjerrige, for Kojima er selvfølgelig alltid interessant.