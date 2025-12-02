Hideo Kojima blir stemmeskuespiller for den japanske dubben av Zootropolis 2

HQ

Zootropolis 2 fortsetter å skrive historie. Ikke bare har den blitt den største åpningsfilmen i animasjonsfilmens historie, med over 550 millioner dollar innspilt i løpet av den første helgen, men den kan også skryte av å være den første filmen med Hideo Kojima i rulleteksten.

Hovedmannen i Kojima Products og kreatøren bak Death Stranding, i tillegg til å være skaperen av Metal Gear-serien hos Konami, er en velkjent filminteressert og lidenskapelig opptatt av verden rundt seg, og verkene hans er sterkt påvirket av den syvende kunstarten, i tillegg til at han har med skuespillere i verdensklasse i spillene sine. Hans sprang inn i filmverdenen var derfor et spørsmål om tid og mulighet, selv om det bare var i en liten rolle.

Hideo Kojima skal gi stemme til karakteren Paul Moledebrandt i den japanske versjonen av Zootropolis 2, som ble spilt av Josh Gad i originalversjonen. Ifølge Famitsu var det filmens regissør, Jared Bush, som kontaktet ham og tilbød rollen direkte til ham, noe Kojima takket ja til "med glede og uten å nøle".

Vi vet fortsatt ikke når Zootropolis 2 kommer på Disney+, men det ser ut til at i det minste en visning med japansk dubbing nå er et must, tror du ikke?