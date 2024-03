Hideo Kojima elsker virkelig Shōgun på Disney+.

HQ

James Clavells roman Shōgun ble utgitt i 1975 og bare fem år senere filmatisert til en svært vellykket TV-serie. Nå, etter 44 år, er Anjin-san tilbake for nye eventyr i FX-suksesserien på Disney+.

Vi likte den veldig godt, noe du kan lese mer om i anmeldelsen vår, og så langt er tre episoder sluppet før den første sesongen avsluttes neste måned. En annen som virkelig liker denne serien, er skaperen av Metal Gear, Hideo Kojima, som skriver på X: "Omfanget, detaljene, rollebesetningen, kostymene, kulissene, rekvisittene og VFX er helt i toppklasse, og det er ingen overdrivelse å si at dette er et "Game of Thrones" satt til 1600-tallets Japan."

Den legendariske videospillskaperen går til og med så langt som å hevde: "Dette dramaet vil være et "Black Ship (KUROFUNE)" som vil fange fremtiden til den japanske filmindustrien, lastet med Hollywoods "wa" (harmoni)."

Og... han tar definitivt ikke feil. Har du sett Shōgun ennå, og hva synes du om den?