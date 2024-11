Hideo Kojima elsket virkelig Joker: Folie à Deux

HQ

Det så mørkt ut for Joker: Folie à Deux allerede før premieren, med mange dårlige anmeldelser og et publikum som vendte seg bort, noe som gjorde filmen til en kostbar flopp for Warner. Heldigvis var ikke alle like misfornøyde.

I forrige uke roste Quentin Tarantino filmen på The Bret Easton Ellis Podcast, og skrøt av filmen og Joaquin Phoenix, og nå har Hideo Kojima sett den, og også han er hodestups forelsket.

I et langt innlegg på X forklarer han sine holdninger og intrikate teorier, og konkluderer med at han tror Joker: Folie à Deux vil bli revurdert med tiden:

"I løpet av de neste 10 eller 20 årene vil denne filmens rykte sannsynligvis endre seg i takt med gjennomslagskraften til heltefilmer som kommer."

Hva synes du om dette? Snakker Tarantino og Kojima tull, eller er det dimensjoner mange kan ha gått glipp av?