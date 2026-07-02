Hideo Kojima er ikke bare misfornøyd med Sonys beslutning om å fase ut fysiske formater for videospill, han frykter også en fremtid uten eierskap

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Hideo Kojima, skaperen av Death Stranding og Metal Gear Solid 2, blir ofte sett på som mer enn bare et kreativt geni – han byr på spillkonsepter og ideer i videospillene sine som skiller seg fullstendig fra andre utvikleres. For mange er Kojima et av de få navnene som fremdeles regnes som en ekte «auteur» i bransjen, og i nyere tid har vi sett hvordan noen av hans «futuristiske» ideer fra verk skapt for flere tiår siden til slutt har blitt virkelighet – om enn ikke helt nøyaktig – i form av noe som ligner veldig på virkeligheten (og hvis du ikke tror meg, bare ta en titt på handlingen i Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty).

Kojima har alltid samarbeidet svært tett med PlayStation, og det var takket være dem at han kunne starte sitt eget studio og gi ut sitt første spill som uavhengig utvikler, Death Stranding. Men etter gårsdagens kunngjøring 1. juli om at Sony vil stanse produksjonen av fysiske spill fra januar 2028, har Kojima kommet med en uttalelse der han uttrykker sine bekymringer, som strekker seg utover videospill.

I sine betraktninger snakker Kojima ikke så mye om fysiske medier som om konsekvensene av uklarheten rundt om man faktisk eier digitale produkter eller bare har en lisens som kan trekkes tilbake av selskapet som eier plattformen eller serverne. Kojima er også allment kjent som en elsker av fysiske medier og en ivrig samler av sjeldne og eksklusive utgaver av musikk, bøker og filmer. Nedenfor følger hans fullstendige refleksjon:

«Til slutt vil ikke engang digitale data lenger være eid av enkeltpersoner på eget initiativ. Hver gang det skjer en stor forandring eller en ulykke i verden, i et land, i en regjering, i en idé eller i en trend, kan tilgangen til dem plutselig bli avskåret.

«Vi vil ikke lenger kunne få fri tilgang til filmene, bøkene og musikken vi har elsket. Jeg ville bli en av dem som ikke har noe. Det er det jeg frykter. Dette er ikke grådighet.»

Hva synes du om Hideo Kojimas ord? Er du enig med ham og frykten hans?