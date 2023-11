Hideo Kojima får en spesialtilpasset Wonka-inspirert Xbox

HQ

For ikke lenge siden besøkte den berømte skuespilleren Timothée Chalamet Kojima Productions, og det satte umiddelbart i gang spekulasjoner om at han skulle spille hovedrollen i et av Kojimas to kommende prosjekter. Men det kan også være en annen grunn: markedsføring.

Det viser seg nemlig at både Chalamet selv og regissøren av Wonka-filmen, Paul King, var innom for å promotere den kommende filmen ved å gi Kojima en Wonka-inspirert Xbox Series X-konsoll, noe sistnevnte nå viser frem på X.