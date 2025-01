Hideo Kojima gir fansen en oppdatering om utviklingen av Physint midt i SAG-AFTRA-streiken

HQ

Hideo Kojima gjør seg klar for en stor retur til stealth-action-sjangeren med sitt kommende spill, Physinten PlayStation-eksklusiv tittel som lover å bli en spionasjeopplevelse i neste generasjon. Kojima, som er kjent for å ha skapt Metal Gear-serien, har gitt uttrykk for at han ønsker å ta opp denne sjangeren på nytt og blande den filmatiske stilen som kjennetegner ham med moderne stealth-spill. Selv om Physint først ble avslørt tidlig i 2024 med bare en teaser, har Kojima fortalt at prosjektet vil bruke den nyeste teknologien for å skape en oppslukende opplevelse ulik noe fansen har sett før.

Utviklingen av spillet har imidlertid møtt noen hindringer, først og fremst på grunn av SAG-AFTRA-videospillstreiken i 2024-2025. Denne forsinkelsen påvirket ikke bare castingprosessen for Physint, men også andre prosjekter hos Kojima Productions, inkludert det Xbox-eksklusive OD. Til tross for disse tilbakeslagene er Kojima fortsatt optimistisk, og håper å komme tilbake på sporet i 2025 og bringe spillet nærmere utgivelsen. Han antydet også at Physint til slutt kan presse grensene for hva som er mulig.

I et nylig nyttårsinnlegg på sin offisielle X-konto reflekterte Kojima over 2024, og takket fansen for deres støtte, samtidig som han adresserte hindringene i studioets prosjekter, inkludert Physint. Spillet, som markerer Kojimas retur til stealth-action-sjangeren, ble først avslørt på PlayStation State of Play 2024 i januar. Kojima delte at mens utviklingen går fremover, hadde streiken en betydelig innvirkning, spesielt når det gjelder skuespiller- og miljøskanning. Til tross for disse forsinkelsene understreket regissøren at arbeidet med spillet ville gjenopptas med full styrke i 2025.

Fans venter spent på flere detaljer om Physint, som har blitt beskrevet som et neste generasjons spionasjespill. Med Death Stranding 2 også i horisonten, har Kojimas studio absolutt hatt det travelt, men mange lurer på: Kommer Physint til PlayStation 5, eller er det bestemt for neste generasjons PlayStation 6?