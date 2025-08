Hideo Kojima gir Gunns Superman sitt stille nikk

HQ

Den legendariske spillskaperen Hideo Kojima er kjent for sin forkjærlighet for film - så mye at mange har foreslått at han burde ha blitt filmregissør i stedet for spilldesigner. Med en filmatisk stil som går igjen i alt fra Metal Gear Solid til Death Stranding, er det ingen hemmelighet at han er besatt av det store lerretet.

Til tross for den store oppmerksomheten rundt James Gunns Superman hadde Kojima ikke hatt muligheten til å se den før nå. På grunn av reiser og jobbforpliktelser hadde han kommet på etterskudd med filmtittingen. Men nå har han endelig kommet seg på kino.

På X delte Kojima sin reaksjon. Og selv om hans første kommentar var kort og konsis - "Den var bra." - fulgte han opp med noen flere tanker i samme innlegg. Nøyaktig hva han synes om Gunns versjon av Man of Steel er ikke helt klart ennå, men Kojimas godkjenningsstempel veier tungt i både spill- og filmverdenen. Fans håper nå at han vil utdype dette ytterligere - kanskje i en fremtidig podcast-opptreden eller gjennom en av hans blogg-stil X-tråder.

Har du hatt muligheten til å se Superman ennå? Og hva er dine tanker om filmen?