Hideo Kojima hevder at du enten vil "elske eller hate" OD

Det er ingen tvil om at Hideo Kojimas siste verk har vært litt polariserende. Mens det er millioner som liker Death Stranding -serien, er det også mange som sliter med å få kontakt med dens uvanlige natur og dens gå- og leveringstunge gameplay. Denne splittede innfallsvinkelen til serien er kanskje noe vi bør fortsette å forvente fra en av spillverdenens mest innovative hoder.

I et intervju med Ssense har Kojima kort berørt det kommende OD, og bemerket at spillet vil være splittende blant fansen. Han har forklart at vi bør forvente å bli fullstendig overrasket av spillet, og at vi enten vil sette pris på det eller forakte det.

I sin helhet uttaler Kojima at OD vil være "noe helt annerledes ... folk vil elske det eller hate det."

Uansett hva holdningen er til OD, forklarer Kojima at han egentlig ikke bryr seg om mottakelsen ved lanseringen, og at han i stedet er mer interessert i de "virkelige evalueringene" som "kommer etter - 10 eller 20 år fra nå."

Vi venter fortsatt på mer av betydning fra OD, etter den første avsløringen.