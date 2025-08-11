Hideo Kojima jobber alene på Physint akkurat nå

HQ

Nå som Death Stranding 2: On the Beach har vært ute i nesten to måneder, hvordan ser hverdagen ut for Hideo Kojima og Kojima Productions? Hva jobber den ikoniske japanske utvikleren med for øyeblikket? Dette er spørsmål som IndieWire nylig stilte ham i et intervju.

Kojima forklarte hva han bruker mesteparten av tiden sin på i dag, og hva han jobber med:

"Vel, jeg sjekker dataene til spillerne over hele verden - hva slags våpen de bruker, rutene de tar, alle disse dataene. Og jeg ser også små feil her og der, så jeg bestemmer meg for hvor jeg skal fikse og hva jeg skal fikse.

Jeg begynner også å jobbe med teamet på "OD", fordi det er et nytt prosjekt, og jeg gjør også "Physint" helt alene, fordi det er på konseptstadiet. Så det holder jeg på med."

Ut fra disse kommentarene er det rimelig å tro at OD blir Kojima Productions' neste spill, ettersom teamet jobber aktivt med prosjektet som en gruppe. Det er ingen tidslinje satt på denne tittelen, men det er den som utvikleren jobber med sammen med Xbox Game Studios. Når det gjelder Physint, vil dette være det neste Sony Interactive Entertainment Kojima-spillet, og det er tydeligvis ikke noe vi bør forvente å se på en betydelig tid.

Hva gleder du deg mest til, Physint eller OD?