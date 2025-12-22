Hideo Kojima kan snart jobbe med en westernfilm

HQ

Hideo Kojima liker ofte å være en pioner. Han ønsker å gå nye veier og skape nye sjangre, men han lar seg fortsatt inspirere av andre medier og ønsker å utforske ulike settinger i fremtidige prosjekter. Akkurat nå har Kojima mye å gjøre, men han tenker stadig på nye måter å realisere ideene sine på.

I en samtale med Wired svarte Kojima på noen av internettets viktigste spørsmål, og ble blant annet spurt om det var noen sjangre han ønsket å utforske. "Jeg vil være pioner i en ny sjanger, så jeg fokuserer ikke så mye på eksisterende sjangre", sa han, før han avslørte at han kunne tenke seg å jobbe i en "hard sci-fi" setting eller på en western. "Jeg er også en fan av westernfilmer, så kanskje det," avslørte han.

For tiden jobber Kojima med OD, en skrekkopplevelse han synes det er vanskelig å definere, og Physint, som vi i rettferdighetens navn vet veldig lite om, men som skal være en spionasjethriller. Physint kan inneholde biter av western og hard sci-fi for alt vi vet, noe som praktisk talt ikke er noe. Men siden Kojima ser ut til å være bundet til minst 2030, tviler vi på at vi får se nye prosjekter fra auteuren i nær fremtid.