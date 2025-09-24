Hideo Kojima kunngjør planer om å lansere et bankkort

HQ

Det var mange kunngjøringer som en del av Kojima Productions 10-årsjubileet Beyond the Strand arrangement nylig, inkludert små teasere for OD, Physint og Death Stranding: Mosquito. Men Hideo Kojima har alltid likt å forgrene seg til uventede territorier, og derfor var det ikke akkurat en stor overraskelse å se kunngjøringen om en sake-serie. Det som var mer overraskende var avsløringen av planene om å lansere et bankkort...

Som en del av et samarbeid med Mitsubishi UFJ Financial Group sies det at et Kojima Productions -kredittkort er under utarbeidelse, og at det vil komme så snart som i andre halvdel av 2026. Ytterligere detaljer er ennå ikke bekreftet, men det virker mest sannsynlig at dette kortet kun vil være tilgjengelig i Japan.

For de som hører denne nyheten og blir noe forvirret, vil kortet ikke gi tilgang til 'Bank of Kojima' eller noe lignende, det vil ganske enkelt være et temakortalternativ på samme måte som andre merkevarekort er tilgjengelige over hele verden. Når det er sagt, ettersom merkevarekort har en tendens til å ha bonuser for tingen de representerer, er spørsmålet hva Kojima Productions 'kortbrukere vil få for å velge den merkede plastbiten.

<social>https://bsky.app/profile/did:plc:k6kg5ccozcphfcmp4zyx3s64/post/3lzi4cwrujs2h</social>

Dette er en annonse: