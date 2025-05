Hideo Kojima lager Physint fordi fansen vil ha et nytt Metal Gear fra ham

HQ

Hideo Kojima har laget så mange fantastiske og elskede videospill i løpet av karrieren, men hans mest kjente er nok likevel Metal Gear -serien som han utviklet i sin tid hos Konami. Serien har ligget litt i dvale siden Konami og Kojima skilte lag - selv om Metal Gear Solid Δ: Snake Eater er på vei mot slutten av sommeren - ettersom nye deler tilsynelatende ikke er i produksjon. Heldigvis har fansen en åndelig etterfølger å se frem til, ettersom Kojima samarbeider med PlayStation om å lage Physint, som er et spionasjespill i samme stil som Metal Gear.

Når det gjelder hvorfor Kojima vender tilbake til denne sjangeren og verdenen, snakket den japanske utvikleren nylig med Edge Magazine (takk, GamesRadar+), hvor han fortalte alt om hvorfor han forpliktet seg til Physint.

"Jeg har selvfølgelig mange nye ideer som jeg ønsker å skape. Men da jeg ble syk under pandemien, innså jeg at mange ville at jeg skulle lage noe som Metal Gear. Det var da jeg fikk ideen til et nytt spionasjespill. Jeg reflekterte, og syntes ideen var god. Vi utforsket mange alternativer, og vi ble enige om å lage Physint."

Så selv om et gjensyn mellom Kojima og hans berømte karakter Snake virker svært usannsynlig, kan vi i det minste se frem til et spill som vil gå i kjente fotspor.