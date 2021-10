Hideo Kojima lanserer Death Stranding-inspirert brillekolleksjon med Jean-François Rey

HQ

Hideo Kojima er som vanlig en mann full av overraskelser og meddeler nå at han har startet et samarbeid med den franske designeren Jean-François Rey for å lansere en brillekolleksjon inspirert av Death Stranding. Samarbeidet inkluderer fire originale modeller, som alle blir opprettet "under Kojimas kunstneriske ledelse".

De tre basismodellene heter HKxJF01, HKxJF02 och HKxJF03, mens den fjerde modellen er en Ludens-maske. Disse er tilgjengelige en rekke unike mønstre og design, og kommer med en Kojima Productions-inspirert eske og skinnveske. Ludens-masken, som følger med HKxJF03, kommer med et eget gjennomsiktig etui, da denne er større enn de andre modellene.

På hjemmesiden for samarbeidet står det at du kan kontakte designeren for å forhåndsbestille en modell, med planlagt leveranse i slutten av mars 2022. Det er imidlertid ingen omtale på nettstedet om den eksakte prisen på hver modell.