Hideo Kojima mener Predator: Badlands og Last Samurai Standing ville blitt gode spill

HQ

Med OD og Physint i horisonten vet vi at Hideo Kojima kommer til å være en travel mann helt frem til 2030, om ikke lenger, men det hindrer ham ikke i å vurdere andre prosjekter eller hva som kan bli et interessant spill. En film og en TV-serie som nylig har blitt lansert har for spillskaperen et stort potensial som videospill.

I et nylig intervju med Wired sa Kojima at Predator: Badlands hadde en historie som for ham føltes som et videospill. "Jeg så nylig Preadtor: Badlands," sa han. "Det føltes ganske spillaktig. Å reise med Elle Fanning på ryggen. Jeg har også nylig sett Last Samurai Standing. Handlingen har spillaktige kvaliteter. Det er ikke sikkert jeg klarer det, men det virker kult. Handlingen og verdensbildet passer for et spill, tror jeg."

Det overrasker oss ikke at Kojima ble tiltrukket av Predator: Badlands for en film med spill-lignende kvaliteter, med tanke på at han castet Elle Fanning i sitt siste videospill Death Stranding 2: On the Beach. Last Samurai Standing er kanskje litt mer overraskende, men siden det er ganske likt et Battle Royale-oppsett er det tydelig å se hvordan det kan bli gamifisert.