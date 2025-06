Hideo Kojima og Geoff Keighley dukker opp på Death Stranding 2: On the Beachs London World Tour-stopp

HQ

Death Stranding 2: On the Beach World Tour er i full gang. Initiativet har allerede tatt spillet til Los Angeles i tråd med Summer Game Fest, deretter til Sydney kort tid etter, før det returnerer til Japan for lansering 26. juni, og deretter drar til London.

Når det gjelder London-stoppet, vet vi nå hva vi kan forvente fra denne delen av Tour, ettersom Kojima Productions har avslørt at Hideo Kojima vil være på stedet og delta på et arrangement som holdes på The Outernet i London sentrum, sammen med programleder Geoff Keighley og musiker Caroline Polacheck, som vil fremføre sin On the Beach -sang live.

Ellers er det lovet et panel som vil fokusere på musikken som brukes i spillet, og alt dette vil skje 30. juni kl. 19:00 BST / 20:00 CEST.

Ettersom denne informasjonen nå er tilgjengelig, har noen spurt om det parisiske stoppet på Tour, da dette skal skje et par dager før London. Så langt har ingen informasjon blitt delt om det franske arrangementet.

Dette er en annonse:

For de som ønsker å delta på London-arrangementet, kan du finne billettinformasjon i innlegget nedenfor.

Dette er en annonse: