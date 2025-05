Hideo Kojima om når vi kan forvente å se Physint: "Det vil ta meg ytterligere fem eller seks år"

HQ

Hideo Kojima har faktisk mange prosjekter på gang. Death Stranding 2: On the Beach kommer til PS5 i slutten av juni, en Death Stranding -filmatisering er i produksjon hos A24 for tiden, den japanske videospill-legenden jobber med Jordan Peele for skrekktittelen OD, og i januar 2024, som en del av en PlayStation State of Play -sending, kunngjorde Kojima og Herman Hulst at noe som heter Physint også var under utvikling.

Dette er et mer uvanlig prosjekt som vi ikke har hørt så mye om siden, men på den tiden ble det nevnt at dette er en "helt ny, original IP" og at det ville levere "neste generasjons actionspionasje". Så med alle disse løftene på plass, når kan vi forvente å se Physint? Ikke på en stund, ifølge Kojima.

I en samtale med Le Film Francais (takk, VGC) kommenterte Kojima hva som er det neste for ham etter Death Stranding 2, og la til: "Foruten Death Stranding 2, er det Physint under utvikling. Det vil ta meg ytterligere fem eller seks år. Etter det kan jeg kanskje endelig bestemme meg for å ta fatt på en film. Jeg er vokst opp med film. Å regissere ville være en slags hyllest til den. Dessuten begynner jeg å bli eldre, og jeg foretrekker å gjøre det mens jeg fortsatt er ung."

Dette kom også etter å ha blitt spurt om han kunne tenke seg å regissere en film på et tidspunkt, noe han svarte: "Å, ja! Jeg fikk mange tilbud etter at jeg sluttet hos Konami."

I hovedsak, ikke forvent å se Physint for en alvorlig tid, da under den tidslinjen vil det PlayStation-publiserte spillet definitivt lanseres på PS6, sannsynligvis som et midt-til-sent generasjonsprosjekt. I mellomtiden er det sikkert rom for OD, ellers kan vi vente godt over et halvt tiår på en ny smak av Kojimas uvanlige, men elskede kreative metode.