Hideo Kojima om Physint: "Hvis moren din kommer inn og ser deg spille dette spillet, vil hun tro at du ser på en film."

Under Sonys nylige State of Play -sending dukket Hideo Kojima opp på slutten for både å snakke litt om Death Stranding 2: On the Beach, men også for å avsløre at han er i ferd med å utvikle en ny actionspionagetittel, et spill som heter Physint og som sies å ville utforske grensene for hva som skiller et spill fra en film. Da det ble annonsert, var det mange som begynte å lure på hva Physint til syvende og sist vil ende opp med å bli, og etter Kojimas siste kommentarer å dømme, ser det ut til at til og med moren din vil bli litt forvirret av denne tittelen når den endelig kommer.

Som Kojima sier i sin HideoTube-serie (takk, GamesRadar), sier han at Physint er "både et spill og en film på samme tid. Det var derfor vi var hos Sony Pictures. Selvfølgelig blir det et spill. Men hvis moren din kommer inn og ser deg spille dette spillet, vil hun tro at du ser på en film. Jeg er ikke sikker på hvor langt vi kan gå ennå."

Det ser riktignok ikke ut til at vi får se Physint på noen år ennå, ettersom Kojima nevnte at utviklingen av spillet ikke vil starte for fullt før Death Stranding 2 er ute av døren en gang neste år. I så fall kan du nok ikke forvente å høre mye meningsfull informasjon om Physint før 2026 eller senere.