Hideo Kojima roser Netflix' serie om unge menn Adolescence

Hvis du har snakket med noen om TV i det siste, er det svært sannsynlig at du har hørt om Adolescence. Den firedelte miniserien har vært på Netflix' forside siden den kom ut, ikke bare på grunn av den rystende historien, men også på grunn av stilen og det dyktige kameraarbeidet.

Hideo Kojima roste begge elementene i et innlegg på sosiale medier nylig. "Jeg så den første episoden av Adolescence på Netflix. Den er god. den er imponerende," skrev han. "Karakterene, dramaet og mysteriet er briljant skildret. Jeg må fortsette å se på denne."

Kojima er kjent for å snakke åpent om serier og filmer han elsker, mens hvis han ikke liker noe, får du vite det ved at han ikke kommenterer det. Nylig postet han også et innlegg om Netflix' The Electric State, og snakket i stedet bare om det originale verket, og sa at han ville se filmen, men avslørte aldri sine tanker.

Det virker som om Kojima lever etter frasen "Hvis du ikke har noe pent å si, så ikke si noe i det hele tatt". Det er likevel interessant å se at en serie som Adolescence, som føles så rotfestet i sin britiskhet, kan nå så langt ut.