Hideo Kojima sier hva vi alle tenker om en av 2024s største kassaflopp

HQ

På slutten av 2024 ankom en musikalsk biopic som ærlig talt forvirret mange. Filmen var en gjenfortelling av livet til det tidligere Take That -medlemmet og deretter soloartisten Robbie Williams, og det var en film som ikke gjorde det veldig bra kommersielt i det hele tatt, til tross for en ganske utmerket kritisk konsensus. Totalt har det blitt sagt at filmen kostet godt over 100 millioner dollar å lage, og den klarte så vidt å overgå 20 millioner dollar på det globale billettkontoret, noe som førte til at den ble sett på som en av årets største fiaskoer, og alt dette til tross for det svært merkelige valget av regi...

Filmen bestemte seg for å skildre Williams ikke som et menneske, men som en sjimpanse, og dette har ført til at den berømte videospillskaperen Hideo Kojima nå deler sin anmeldelse av filmen, og sier det samme som alle som har sett filmen har spurt seg selv om på et eller annet tidspunkt.

"Jeg så Better Man på flyet. Jeg aner ikke hvorfor Robbie Williams blir fremstilt som en sjimpanse hele tiden, men jeg var på gråten til slutt."

Kojima utdypet hvorfor han forelsket seg i filmen da rulleteksten var ferdig, og la til: "På skoleavslutningen min på ungdomsskolen for lenge siden, akkurat som i filmen, sang jeg "MY WAY" solo på scenen i auditoriet - meg i første vers, Tatsuo i det andre. Så sang hele klassen med i refrenget. Det vekket også minner om min avdøde far. Det var så mange ting som kom tilbake, og jeg klarte ikke å slutte å gråte før rulleteksten var over."

Har du sett Better Man og er du også nysgjerrig på hvorfor Williams ble portrettert av en sjimpanse?