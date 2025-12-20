Hideo Kojima sier OD er "et system som ingen andre" og bygger på "et helt nytt medium"

HQ

Hideo Kojima har tidligere antydet at ikke engang han selv har full oversikt over sitt kommende prosjekt OD, som utvikles i samarbeid med Microsoft. Det vi vet er at det er en skrekktittel som skrives sammen med regissør Jordan Peele.

Kojima har nå kommentert denne tilsynelatende ekstremt særegne tittelen i et intervju med japanske Nikkei Xtrend (via GamesRadar), som på en eller annen måte klarer å høres enda merkeligere ut jo mer vi lærer om det :

"Jeg tror at når du først ser OD, ser det ut som skrekk. Men systemet den bruker er ikke vanlig. Alt er laget i en spillmotor, og et spill er et spill, men det er likevel et system som ikke ligner på noe annet. Det er derfor vi har bygget et helt nytt medium sammen med Microsoft."

Kojima sier at han ikke kan avsløre noe mer om OD ennå på utgiverens ordre, men for de som er nysgjerrige, er det en ledetråd i den siste (og eneste) traileren, kalt Knock, som ingen ser ut til å ha lagt merke til ennå :

"Jeg kan ikke si noe annet, ellers blir Mr. Phil [Spencer] sint på meg. Men faktisk, hvis du ser teaser-traileren mange ganger, er det et hint. Jeg kan ikke si hva det er, men hvis du ser den 100 ganger... På slutten av traileren står det "for alle spillere og skrikere". Det er også et stort hint."

Hvis du har lyst til å se Knock-traileren hundre ganger, kan du finne den nedenfor. Hva tror du Kojima sikter til?

