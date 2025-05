Hideo Kojima sikrer arven sin med en USB-pinne full av ideer

HQ

Hvor mange av dere har ikke lurt på hva som vil skje den dagen noen av bransjens største visjonærer ikke finnes lenger? Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, John Carmack, Sid Meier osv. Vil det skape et kreativt vakuum, eller har de allerede gitt mange av ferdighetene sine videre til neste generasjon?

I Nintendos tilfelle virker fremtiden heldigvis ganske trygg med god intern kunnskapsdeling, der folk som Miyamoto ikke har vært direkte ansvarlige for spill på en god stund. Men mer som rådgivere. Men Kojima har gått en annen vei, og som en forberedelse til sin bortgang, når den skjer, har han etterlatt seg et slags kreativt testamente.

I et intervju med Edge sier Hideo Kojima at etter at han fylte 60 år og fikk en mer alvorlig sykdom under pandemien, begynte han å reflektere over sin dødelighet, samt fremtiden til Kojima Productions. Dette førte til at han opprettet en USB-pinne fylt med spillideer, som han overleverte til sin personlige assistent med håp om at selskapet vil fortsette å skape unike spill selv etter hans bortgang.

Til Edge (takk, VGC), sa Kojima :

"Å fylle 60 år var mindre et vendepunkt i livet mitt enn opplevelsene mine under pandemien. Jeg ble alvorlig syk på den tiden, og fikk også en øyeoperasjon. Inntil da syntes jeg ikke at jeg var gammel. Jeg følte meg bare ikke gammel, og jeg antok at jeg ville være i stand til å skape så lenge jeg levde."

"Men så ble jeg syk, og jeg kunne ikke skape noe som helst. Og jeg så mange mennesker rundt meg gå bort på den tiden. Jeg ble konfrontert med døden. Jeg ble selvfølgelig frisk igjen, men nå tenkte jeg: "Vent, hvor mange år har jeg igjen til å lage et spill eller en film?" Kanskje har jeg ti år."

"Jeg ga en USB-pinne med alle ideene mine til min personlige assistent, som et slags testamente. Kanskje de kan fortsette å lage ting etter at jeg er borte fra Kojima Productions... Dette er en frykt for meg: Hva skjer med Kojima Productions etter at jeg er borte? Jeg vil ikke at de bare skal forvalte vår eksisterende IP."

Hva synes du om denne løsningen, bør flere store spillskapere gjøre det samme?