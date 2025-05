Hideo Kojima synes ikke han er en særlig vellykket historieforteller ennå

HQ

Nylig, på filmfestivalen i Cannes, gikk den anerkjente spillskaperen og skaperen av Death Stranding og Metal Gear Solid Hideo Kojima på scenen sammen med regissør og manusforfatter Fatih Akin for å diskutere film, historiefortelling, AI og mer.

Under dette panelet - som Gamereactor deltok på under vår tilstedeværelse i Cannes - avslørte Kojima en interessant opplysning. Han sa at han ikke synes han er en veldig vellykket historieforteller ennå.

Et interessant perspektiv. Kojima er kjent for å fortelle noen besynderlige og spennende historier i spillene sine, men det virker som om han mener at han har et enda større potensial som han ikke helt har nådd ennå. Kojimas ambisjoner ser aldri ut til å bli kjedelige, ettersom han ofte samarbeider med Hollywood-stjerner og store navn i andre medier for å gjøre spillene sine enda litt mer spennende.

Vi får vente og se om Kojima noen gang mener at han har innfridd de høye forventningene han har satt til seg selv når det gjelder historiefortelling. Hans neste sjanse til å vise sine narrative ferdigheter kommer i Death Stranding 2: On the Beach, som slippes 26. juni til PS5.