Hideo Kojima vil skanne ekte spøkelser for å få en pris. OD

Kojima er virkelig villig til å gå langt for kunsten sin. Så langt vil han gå at han prøver å kommunisere med spøkelser slik at han kan bli den første til å skanne et spøkelse inn i et spill. Hvis OD ikke hørtes eller så skremmende nok ut fra den nye traileren, vet vi nå at ekte spøkelser kan være en del av spillet.

Som GamesRadar oppdaget, snakket Kojima om å reise over hele verden til skumle steder hvor han kunne få øye på et spøkelse. "For OD vil jeg reise rundt, over hele verden hvor [det] er skumle steder. Jeg vil skanne et spøkelse for første gang, og jeg vil få en pris for det."

Bevis på et spøkelse ville være en av de mest banebrytende oppdagelsene gjennom tidene, men vi får se om noen skumle typer er villige til å stikke mocap-baller over hele kroppen og få prikker tegnet i ansiktet. Kojima hevder at han har tatt lyden av et spøkelse fra kontoret til Kojima Productions for OD, men å få en full skanning er et helt annet dyr.