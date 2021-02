Hideo Kojimas bok blir offisielt oversatt til engelsk og lanseres senere i år

Du ser på Annonser

Enten om du liker spillene hans eller ei, har Hideo Kojima unektelig betydd mye for spillindustrien, og han er definitivt blant en av bransjens største visjonærer. Tidligere har han skrevet en bok om sin kreative porsess og sin tid som dramatiker, som heter "The Creative Gene", men den har hittil kun vært tilgjengelig på japansk.

Men forlaget Viz Media meddeler nå via Twitter at boka er i ferd med å oversettes til engelsk, og at den skal lanseres senere i år.

"Announcement: Hideo Kojima, creator of Death Stranding and Metal Gear Solid, explores the influences and inspirations that shape his work. The Creative Gene drops Fall 2021."

Kommer du til å lese denne?