Hideo Kojimas OD forblir upåvirket av Microsofts store kostnadskuttpakke

Etter Microsofts store nedbemanningspakke har hele team og spill blitt lagt ned, deriblant Perfect Dark (med tilhørende studio The Initiative) og Rares Everwild. I tillegg rapporteres det at andrepartsprosjekter har blitt stoppet, deriblant et spill utviklet av Romero Games.

Det gikk tidlig rykter om at Hideo Kojimas kommende skrekkprosjekt OD også var berørt av kuttene, men nå får vi beroligende nyheter. Windows Central har undersøkt dette nærmere og rapporterer at OD ikke var berørt av hendelsene.

Vi mistenker at spillet fortsatt er ganske tidlig i utviklingen og har ingen anelse om når det vil komme. Det er imidlertid en Kojima Productions -tittel, så vi vet at vi er veldig nysgjerrige på å finne ut mer.