Hidetaka Miyazaki bekrefter detaljer om ny DLC til Shadow of the Erdtree

I går fikk vi endelig se den fantastiske traileren til Shadow of the Erdtree på Elden Ring. Ikke bare ble vi gira (og litt redde når vi tenkte på at vi måtte kjempe mot Malenias bror), men den avslørte også en lanseringsdato for utvidelsen i juni.

Takket være et intervju med Hidetaka Miyazaki fra Eurogamer har vi nå fått litt ny informasjon om hva utvidelsen inneholder. "[Dette er] vår største utvidelse hittil når det gjelder det totale volumet", sa han.

Det ser ut til at vi kan forvente oss et stort nytt område i denne utvidelsen. "Rent arealmessig kan du tenke deg noe som er større enn Limgrave i grunnspillet", forklarte han. "Denne gangen ønsket vi å gå mer i dybden og skape en tettere og rikere nivådesign, som bringer disse typene oppsett sammen litt mer sømløst. Det vil selvfølgelig være store åpne områder, det vil selvfølgelig være gamle fangehull, men vi har også eksperimentert med noe som ligger litt mellom disse for å gi en mer variert spillopplevelse." I det området vil vi få se 10 nye sjefer og massevis av nye våpen og ferdigheter å kjempe mot dem med.

Åtte nye våpenkategorier er lagt til for å gjøre utstyrslisten din mer innholdsrik, noe som betyr at vi nesten helt sikkert kommer til å endre på utstyrsvalgene våre når vi går inn i denne utvidelsen. I tillegg til mange nye vegger å slå hodene våre mot, får vi selvfølgelig også mye ny historie, som i stor grad er utarbeidet av George R.R. Martin.

"Når det gjelder George Martins involvering, er den i hovedsak den samme som i grunnspillet", sier Miyazaki. "DLC-en Shadow of the Erdtree er basert på en del av den opprinnelige myten som han skrev for oss. Det er ikke en helt ny myte som han har skrevet spesielt for Shadow of the Erdtree, han har ikke skapt noe nytt som ligger til grunn for utformingen av DLC-en. Det er rett og slett en annen del av den opprinnelige historien som vi syntes passet å fortelle som en ny utvidelse."

