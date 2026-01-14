Gamereactor

Hidetaka Miyazaki forklarer hvorfor Bloodborne er den "sterkeste refleksjonen" av hans type smakstilsetning

Miyazaki sier at spillet fortsatt er "spesielt" for ham til tross for utviklingsutfordringer.

HQ

Nå som Hollow Knight: Silksong er utgitt og GTA VI forhåpentligvis kommer på slutten av året er det bare ett spill igjen som spillere skriker etter i livestream-chattene til enhver livestream-presentasjon, og det er noe som har med Bloodborne å gjøre.

Hidetaka Miyazaki, regissøren av Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls og andre FromSoftware-hits, forteller Game Informer at spillet fortsatt er spesielt for ham. "Bloodborne er et spesielt spill for meg ... det var sannsynligvis den mest utfordrende utviklingssyklusen vi har hatt fra et studioperspektiv," sa han.

"Enten det er historien, verdensbyggingskomponenten, eller til og med spillmekanikken og spillsystemene som er på plass ... Bloodborne er kanskje den sterkeste refleksjonen av min type smak av et spill som man kan oppleve," fortsatte han.

Vi vet fortsatt ikke om vi noen gang kommer tilbake til gatene i Yarnham igjen. I det minste ser det ut til at Miyazaki vender tilbake til en veldig lignende stemning i The Duskbloods, et PvPvE-spill som skal lanseres i år eksklusivt for Nintendo Switch 2.

Bloodborne

